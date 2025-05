Rechaza Sheinbaum nuevo spot antimigrante de EU

CDMX.- En su conferencia matutina la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre la circulación de un nuevo spot antimigrante de la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, Kristi Noem, en la plataforma de YouTube.

Al ser cuestionada sobre el tema la mandataria federal afirmó que con la aprobación de la nueva Ley de Telecomunicaciones este tipo de contenidos ya no se podrán pautar ni transmitirse en televisión.

TE PUEDE INTERESAR: Se apoyará a entidades afectadas por sequía: Sheinbaum

“Entiendo que está pasando en plataformas nada más, y pues todavía no se aprueba la ley. En el momento en que los senadores, diputados aprueben este artículo de la ley, pues ya no se podrá pautar. Esa es la propuesta, que no pase en la televisión, es decir, que no se pague para pasar el anuncio”, explicó la presidenta.

La titular del Ejecutivo federal reiteró que -en esta caso, las autoridades estadounidenses- tienen derecho a grabar un mensaje, pero si alguien lo quiere ver tendrá que acceder a las redes sociales de quien lo divulga, porque en México no se podrá pagar para promover temas políticos o ideológicos.

“Tienen derecho a grabar un mensaje, y si alguien lo quiere ver en sus redes sociales, pues que alguien acceda. Pero uno en las redes sociales puede pagar para que se difunda más”, señaló.