50 frases para dedicar por el Día de las Madres: mensajes para compartir por WhatsApp o Facebook

El 10 de mayo se celebra en México el Día de la Madre; además de las flores, el spa, los restaurantes y los regalos, algo que no debe faltar son las palabras de agradecimiento. Por ello, te traemos 50 frases para dedicar en el Día de las Madres, organizadas en diferentes tonos: amoroso, agradecido, divertido y reflexivo. Puedes usarlas tal cual o personalizarlas según tu estilo.

FRASES AMOROSAS PARA DEDICAR POR EL DÍA DE LAS MADRES

1. Mamá, eres el corazón de nuestro hogar.

2. No hay amor más grande que el tuyo. ¡Feliz día, mamá!

3. Tu abrazo es mi lugar favorito en el mundo.

4. Gracias por amarme antes de conocerme.

5. Mamá, tu amor lo puede todo.

6. Eres mi ejemplo, mi fuerza y mi refugio.

7. Te amo con todo mi corazón, mamá.

8. Eres mi ángel en la Tierra.

9. Todo lo bueno en mí viene de ti.

10. No necesito alas, porque tú siempre me has hecho volar.