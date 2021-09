‘Chofis’ López espera revancha con el Rebaño Sagrado

CALIFORNIA.- Javier Eduardo ‘Chofis’ López hizo su primer hat-trick con el San Jose Earthquakes de la MLS; sin embargo, cuenta con poco tiempo de contrato en Estados Unidos, lo que lo obligaría a regresar a Chivas, dueño de su carta, con ganas de revancha, situación que confesó en la conferencia de prensa al término del juego.

“Después falta poco tiempo para saber qué va a pasar con mi futuro y pienso que me gustaría estar aquí, pero mi carta pertenece a Chivas y si me toca regresar me daría gusto regresar. Tengo otra revancha por allá. Sé que falta poco y ojalá que pase lo mejor para mí y nada más hay que esperar”, dijo la ‘Chofis’ al final del encuentro.

“Me queda poco tiempo de préstamo. Me encantaría que ojalá me pudiera quedar aquí, me pudieran comprar. Me gusta la ciudad, el equipo, cómo me han tratado y lo único que pienso es que me gustaría seguir aquí y quedarme mucho tiempo en este equipo. Me gusta cómo me han tratado y eso lo valoro”, agregó en conferencia de prensa.

‘Chofis’ López se fue a la MLS a préstamo de Chivas por este 2021. Será el 31 de diciembre de este año cuando culmine la participación de López con el San Jose y regrese a México para cumplir su contrato si es que no lo compran.

En tanto, por el resultado del partido, la ‘Chofis’ dijo que sus tres goles fueron buenos aunque no pudieron sacar el resultado y que aún tiene la esperanza de llegar a los playoffs del torneo estadounidense.

Con su hat-trick, primero en su carrera, el mexicano se ganó su lugar en el Equipo de la Semana de la MLS. “Chofis anotó tres goles espectaculares el miércoles contra el Real Salt Lake, incluido un contendiente para el Gol de la Semana de la MLS y un inusual gol Olímpico”, detalló el club a través de un comunicado.