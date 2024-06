Chucky Lozano llora en su presentación con el San Diego FC

Para Hirving , según en sus propias palabras, aseguró que no fácil dejar Europa , pero tomó como un privilegio estar en San Diego .

“La verdad que todo, para mí, lo más importante es el trato hacia mí y la familia, hacia todos nosotros, es clave, toda la gente que trabaja aquí, los presidentes y directivos han hecho ese sentimiento más profundo hacía mí, esa emoción es por todo el proyecto que me han mostrado, valoro mucho.

El atacante azteca, quien fue campeón con los Granjeros, el Napoli, Pachuca y la Selección Mexicana , no pudo contener las lágrimas en dos ocasiones, esto mientras se hablaba sobre su incorporación al club de la MLS de Estados Unidos .

“Para comenzar, creo que estos seis meses estaré en PSV, voy a estar ahí y en enero me incorporaré con San Diego. No fue difícil (dejar Europa), este proyecto, recibimiento, para mí fue importante para tomar la decisión, estoy feliz, con sentimientos encontrados, todo se combinó, crear este club y un proyecto, pocos jugadores tienen la oportunidad, en la posición que estoy es un privilegio, no fue difícil tomar la decisión”, aseguró.

La segunda vez que lloró Hirving Lozano, tras su presentación con el San Diego FC, fue cuando le cuestionaron sobre su relación con Enrique Meza. El mexicano explicó que el entrenador “ha sido como un padre en el futbol” y casi “a diario me da un consejo”, tras invitarlo a su presentación con el equipo de la MLS.

APUNTA CHUCKY LOZANO A VOLVER CON LA SELECCIÓN MEXICANA JUGANDO PARA SAN DIEGO

El atacante asegura que le gustaría retirarse en los Estados Unidos y confía que seguirá en la Selección Mexicana.