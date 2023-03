Este impresionante título no podría alcanzarse sin la perseverancia y la pasión que la coahuilense mantuvo durante más de siete años .

Al finalizar el maratón de Tokio donde participaron 37 mil 500 corredores (el pasado 5 de marzo), con un tiempo de 4 horas y 25 minutos , Cano Torralva obtuvo su medalla Six Majors , que había comenzado a buscar desde el 2016.

Claudia se dedica al deporte desde hace 27 años , cuando se convirtió en instructora de su propio gimnasio; pero, no fue hasta hace alrededor de 12 , cuando, pese a cuestionamientos de sus amigos y conocidos, decidió comenzar a correr.

Estos dos eventos, estaban programados para el 2020 , de modo que sería ese año cuando Cano Torralva volviera a casa como una estrella six major, alcanzando un récord más : los 6 grandes maratones en seis años.

No se sabe si es cierto que cuando más cerca estás de lograr tu sueño, más dificultades te presenta la vida para ponerte a prueba y preguntarte a través del universo “¿qué tanto lo deseas en serio?” , pero, para Claudia Cano, esto ocurrió.

Estar saludable, evitar lesiones y mantener su condición, era algo que no podía dejar pasar por nada.

Aunque hoy, la atleta internacional alcanzó su sueño, llegar a él no fue nada fácil . Especialmente antes del último paso.

Las dificultades no cesaron

LA TRAVESÍA RUMBO A TOKIO

Papeleo, documentación, requisitos y miles de trabas, fueron algunas de las cosas que la atleta debía cubrir para poder ingresar al país. Y, aunque confiesa que fue muy cansado, desgastante y tedioso, finalmente se logró.

Pero, no había manera de que Claudia previera lo que estaba por venir tan sólo un día antes del gran evento, en el que pondría punto final a la historia de siete años en búsqueda de su gran sueño:

Un fortísimo dolor en parte de su abdomen y el costado de su cuerpo, “un dolor de tirarme al piso”, detalló.

La coahuilense padece de piedras en el riñón y, aunque conoce el dolor, tenía años que no le daba... hasta ese momento.

A menos de 24 horas de empezar el anhelado maratón, ella y sus acompañantes tuvieron que contactar a un doctor japonés, al que, de entrada, “no le entendíamos nada”.

Con la ayuda de un traductor, se pudo diagnosticar el problema, pero, al ser un país extranjero donde no se podía hacer nada más que brindar medicamento, se le dieron indicaciones generales que ella ya conocía.

Inevitablemente, la pregunta llegó a su mente: “No voy a poder correr mañana, ¿cómo voy a correr?”

En ese instante, Claudia comenzó a cuestionarse si iba a poder lograrlo. El dolor físico no era lo único que estaba sintiendo; emocionalmente, los pensamientos de que probablemente todo había terminado y de que no podría correr a la mañana siguiente, la habían invadido.

Siendo fuerte creyente de Dios y de sus planes, Claudia no se rindió:

“Al día siguiente me levanté en manos de Dios, me arreglé, me cambié”

Y llegó la hora:

“Cada kilómetro que iba corriendo, yo decía ‘estoy avanzando, mientras no me de aquí el dolor, yo ya voy avanzando’ y así fue como llegué. Hasta la fecha sigo bien”

Pese a haber vivido esta situación, que califica como “la más difícil que he pasado antes de un maratón” lo logró.

En México, solamente 372 personas lo han hecho; 274 de ellas son mujeres.