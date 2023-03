Ser mujer en el fútbol americano: todo un reto

“La gente de la NFL que ha incluido a las mujeres, no ha sido por marcar inclusión, sino que, esas mujeres se lo han ganado a pulso (...) ahorita ya hay entrenadoras de posición, de acondicionamiento físico, ya no nada más están las mujeres en lo administrativo, ya va más allá de estar a las oficinas a estar en el terreno de juego”

¿Quién es Sol?

A partir de los 13 años, Sol Rodríguez empezó a jugar en la liga AFAIS con Águilas Moradas en un equipo de puros niños. Sin embargo, al terminar su legibilidad (ya que era porrista y jugadora al mismo tiempo), empezó a jugar fútbol americano equipado en una liga femenil en Monterrey.

Rodríguez se ha topado con comentarios tanto negativos como positivos, dejando en claro que “siempre hay las dos versiones”. No obstante, ella no se ha dejado derribar por aquellos que le cuestionan cosas como “¿por qué este deporte?” o “¿por qué en bikini?”, de practicar este deporte, pues, prefiere enfocarse en lo bueno:

“Desde pequeña, cuando estaba jugando en Águilas Moradas, mi familia me apoyó, mi familia respetó mi decisión de que yo quería jugar. Tanto los coaches, yo me acuerdo mucho del coach Pedro que, la verdad, me respetaba bastante y hacía que los niños me respetaran igual”

Afortunadamente, tiempo después las puertas comenzaron a abrirse más, gracias a “el trabajo que hemos venido haciendo las mujeres, tanto como directivos, staff, los entrenadores en el fútbol americano, pues nos ha abierto puertas y gracias a esto se logró la apertura del equipo VQueens”.

Confesó que, sí, en el camino se “topó” a gente de diferentes pensamientos, pero todo el tiempo trata de enfocarse en lo positivo y todo lo bueno para poder seguir abriendo puertas, que es lo que ahorita la enorgullece.

Finalmente, dice estar muy feliz de ser pionera en el deporte y de labrar el camino a las niñas y jóvenes que ahorita tienen esa oportunidad más tangible; sus expectativas están en que el fútbol americano crezca en la ciudad y que sea mejor.