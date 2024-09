Claudia Sheinbaum busca nombrar a representante para supervisar junto a la FMF el Mundial 2026

De acuerdo a información revelada por el columnista Javier Tejado Dondé este lunes, El Gobierno de México de la mano con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, están analizando la idea de nombrar a un representante para que trabaje de la mano de la Federación Mexicana de Futbol de cara al Mundial de 2026.

En la columna de El Universal, Tejado escribió lo siguiente: “Lo que está sucediendo en el futbol nacional no pasa desapercibido en el gobierno que está por entrar. De hecho, piensan nombrar un “representante” para asegurar que se den las mejores condiciones rumbo a la próxima Copa Mundial, y para 2026 ya vamos tarde. Lo que ahora está en juego es el futuro del futbol nacional y no dudemos ver ocurrencias como nacionalizar jugadores extranjeros para ser más competitivos en partidos venideros. Eso tampoco será una solución de fondo. Pero la desesperación empieza a apoderarse del futbol nacional”. La información no pasa desapercibida pues él mismo es vicepresidente de la oficina de información de Televisa.

Además, reveló que no sería una, sino dos personas las que la presidenta electa tendría en mente para enlazar al Gobierno con la Federación Mexicana de Futbol.

TE PUEDE INTERESAR: Manchester City vs Inter de Milán y PSG vs Girona: los encontronazos de este miércoles en la Champions League

“Son dos nombres directamente ligados al Gobierno de la CDMX y han tenido diálogo con Grupo Televisa a partir de la Copa del Mundo”, dijo Luis Castillo de Los Informantes para el medio Récord.

Estas dos personas serían José Antonio Peña Merino, quien será titular de la Agencia Digital, y Andrés Lajous Loeza, actualmente Secretario de Movilidad de la Ciudad de México.