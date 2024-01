Clausura 2024: los partidos imperdibles de la Jornada 1

Una discusión entre Juan Escobar y el nuevo director técnico de la Máquina Celeste, Martín Anselmi, impidió al capitán continuar su carrera con los cementeros. En primera instancia, se reveló que Escobar sostuvo una fuerte discusión con el DT, en la que sugirió que “estaba vendido” , debido a que no pensaba colocarlo en el XI titular.

Y, aunque los nueve enfrentamientos serán interesantes, hay seis que no puedes dejar pasar. A continuación, EXTREMO te comparte cuáles son, así como los detalles que tienes que saber antes de disfrutarlos.

En respuesta, Anselmi habría pedido a la directiva que sacaran del equipo al paraguayo. Actualmente no se sabe si el contrato del delantero histórico con el Cruz Azul , que se extiende hasta el 2025, será rescindido o se cederá a otra institución.

El cuadro estelar del conjunto campeón del Apertura 2023, no estará completo en la visita ante los Xolos de Tijuana , pues, será -en su mayoría- el “Equipo B” el que debute en el Clausura 2024 . Lo anterior, debido a que tiene programados dos partidos para el mismo día, ya que, además del compromiso con los fronterizos, también se deben medir a los Leones Negros de la Liga Expansión en Coapa.

CHIVAS VS SANTOS: ¿PRESENTARÁN A CHICHARITO?

En su nueva etapa frente a Xolos, el estratega azteca bicampeón de la Liga MX con el América, no ha podido ganarle a las Águilas.

La idea de André Jardine no le pareció a Miguel Herrera , actual DT de Tijuana, sin embargo “El Piojo” dejó en claro que “ es su bronca” y que ellos saldrán “a tomar el partido aunque vengan con sus figuras Sub-18, Sub-20. Pondremos seriedad y trataremos de sacar un partido importante porque son jugadores importantes” .

Los dos refuerzos con los que llega Rayados son Jorge “Chorcho” Rodríguez y Brandon Vázquez ; si bien, el mexico-estadounidense que dejó Cincinnati FC para llegar a la Liga MX, no tomará el lugar de Rogelio Funes Mori, sí está confirmado como una pieza clave en la estrategia de Fernando “Tano” Ortiz.

En un principio, el choque entre la escuadra regiomontana subcampeona del Apertura 2023 y el León, que llegó a los Cuartos de Final donde fue eliminado por América (los vigentes campeones en un global de 4-2), estaba programado para el domingo, no obstante, fue reprogramado para el miércoles 17 de enero.

DUELO DE FIERAS: LEÓN VS TIGRES

Tigres llega como uno de los equipos que no realizó “escandalosas” modificaciones en su plantilla, siendo el arribo de Juan Brunetta -exjugador estrella de Santos Laguna- el fichaje más destacado pero que, deberá pelear por ganarse un lugar dentro del XI titular.

No obstante, la rivalidad ya suma 40 juegos disputados en total, de los cuales Tigres se ha hecho de la victoria en 17 ocasiones ; León solamente 11. El resto de los juegos han resultado en igualadas (12). Pese a ello, la diferencia de goles no es muy amplia, ya que los neoloneses defienden la cuenta con 54 mientras que León con 43.

Por su parte, el cambio más importante que hizo León se encuentra en su directiva técnica, luego de que, tras ser eliminados del “Mundialito”, el club se separara de Nicolás Larcamón, trayendo en su lugar a Jorge Bava.

Las expectativas de los cuadros mexicanos, para el torneo que está por iniciar, están muy altas, especialmente luego de todos los movimientos “inesperados” que suscitaron durante el receso invernal.

