Cárteles mexicanos pagan con criptomonedas insumos para fentanilo a empresas chinas

Cárteles mexicanos, como el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, estarían utilizando criptomonedas para comprar a empresas chinas precursores químicos para fabricar fentanilo en laboratorios clandestinos, reveló un análisis de la plataforma de blockchain Chainalysis.

“Importantes organizaciones delictivas como el Cártel de Sinaloa y Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) compran estos precursores para fabricar opioides sintéticos, incluido el fentanilo, que luego trafican y distribuyen en EU”, añadió en el estudio “Papel mundial de las criptomonedas en el comercio mundial de fentanilo”, publicado ayer.

TE PUEDE INTERESAR: Suspenden labores limoneros de Apatzingán tras bloqueos de grupos criminales

En él se destaca que se identificaron más de 37.8 millones de dólares en transacciones cripto vinculadas a proveedores de precursores químicos en China de 2018 a 2023.

“Las criptomonedas no solo permiten la compra de precursores químicos sin interacción física, sino que también formar parte de un sistema bancario clandestino y de facilitación financiera más amplio que abarca México, Estados Unidos y China”.

“Las redes chinas de lavado de dinero, incluyendo a ciudadanos chinos en EU colaboran cada vez más estrechamente con redes de narcotráfico, en particular con organizaciones mexicanas, para blanquear sus ganancias ilícitas, a menudo usando criptomonedas”, señaló Chainalysis.

Para Eloisa Cadenas, directora de Innovación de Monetae, uno de los grandes desafíos dentro del ecosistema cripto es que existen programas que impiden que se pueda realizar un rastreo de esos movimientos.

Si bien no se puede saber quién está atrás de una billetera de Bitcoin o algún otro activo, no implica que no se pueda conocer toda la trazabilidad, desde el origen hasta el destino del criptoactivo.