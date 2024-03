Como tirar una moneda al aire, Harold Preciado se someterá a una prueba B que definirá su carrera

EL DELANTERO NO SE DECLARA CULPABLE Y PELEARÁ SU INOCENCIA

Harold Preciado peleará con todo, su no culpabilidad, y así lo confirmó el periodista David Medrano en su columna para el Diario Récord del día de hoy.

Dejando en claro que, si el delantero volviera a salir positivo, podría recibir un castigo de hasta cuatro años fuera de cualquier competencia profesional, y haría perder al Santos más de 250 millones de pesos, que es en lo que se podía vender a este jugador.

”Harold Preciado ha decidido que se aperture la ‘Prueba B’. Ante esta situación, el riesgo de una sanción mayor se incrementa y para Santos la posibilidad de perder algo así como 15 millones de dólares”, mencionó el periodista mexicano.

“El delantero decidió no declararse culpable y que se siga el procedimiento establecido en estos casos. Reglamentariamente, Preciado no puede entrenar con Santos, tiene que hacerlo aparte y el club no le puede pagar, ya que así lo señala el reglamento de sanciones, por ello el contrato del delantero por ahora se encuentra congelado”, comentó Medrano.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON HAROLD PRECIADO?

Por el momento el actual campeón de goleo del campeonato mexicano, Harold Preciado Villarreal, permanece separado del plantel, dejando a su DT, Nacho Ambriz, con pocas opciones de renombre al ataque, los delanteros que tiene disponible son Stephano Carrillo, Santiago Muñoz y Alberto Ocejo.