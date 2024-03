Un Santos que está imparable visitará a un débil Xolos que busca su primera victoria

Este próximo viernes, en punto de las 9:00 P.M. hora centro de México, se jugará en el Estadio Caliente, el partido correspondiente a la Jornada 12 del Clausura 2024, entre Xolos de Tijuana y Santos Laguna.

Los guerreros dirigidos por Nacho Ambriz, tendrán que meterse a la casa de los Xolos para buscar sacar los tres puntos y seguir manteniéndose en la zona de repechaje, lamentablemente para los laguneros, no contarán con el peruano, Pedro Aquino.

Pero no será un asunto fácil, ya que el equipo de Miguel Herrera, quiere salir del fondo de la tabla y para eso necesitan ganar partidos, algo que hasta la fecha no han conseguido, manteniéndose junto al Juárez como los dos únicos equipos que no han podido ganar.

ASÍ LLEGAN AMBOS EQUIPOS AL PARTIDO

Los dirigidos por Ignacio Ambriz, están enrachados y llegan con tres victorias consecutivas, derrotando a Mazatlán, Querétaro y Cruz Azul, a quienes goleador por marcador de tres a cero, estando situados en la doceava posición de la Liga MX.