Con el lienzo en blanco: Pachuca y Tigres quieren su boleto a los Cuartos de la Concachampions

Los dirigidos por Robert Dante Siboldi, no pudieron sentenciar el juego ante Orlando City, por lo que debe imponerse sin arriesgarse a recibir un tanto.

No obstante, los universitarios no la han pasado muy bien en sus últimos tres partidos, ya que no han podido presumir de la victoria. En su última participación en el balompié mexicano, fueron derrotados por el América con un 2-0.

La última vez que ganaron, fue el 28 de febrero ante Juárez (1-0).

Si quieren sacar un buen resultado en la única oportunidad de colarse a la siguiente instancia del torneo de confederaciones, deben poner atención y mejorar en el campo.

Actualmente, los neoloneses se mantienen en la séptima posición del Clausura 2024 con 18 puntos resultantes de cinco partidos ganados, tres empatados y tres perdidos.

Por su parte, los de las Barras y las Estrellas atraviesan una situación muy similar: no han ganado en tres duelos consecutivos, además de que en el último cayeron por la mínima diferencia ante Minnesota en la MLS (perdieron 2-3 en casa).