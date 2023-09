Con tan solo 19 años, Coco Gauff conquista su primer Grand Slam tras llevarse el título del US Open

La grandeza de Coco Gauff no se mide por su edad y/o experiencia, sino por el nivel tan alto que ha demostrado en las últimas competencias que ha disputado. A tan solo 19 años, la estadunidense dejó fuera a la número uno del mundo, Aryna Sabalenka para llevarse el US Open, su primer gran conquista en lo que va de su corta carrera.

Luego de un primer set en donde parecía que esto tendría un final trágico, la de Florida dominó a placer el resto del partido en Nueva York para triunfar con 2-6, 6-3 y 6-2 ante la líder del WTA. Si bien aún hay que guardar distancias, el desempeño de la norteamericana en la cancha dura, recuerda mucho a la, tal vez, deportista femenina más fructífera en la historia de EU, Serena Williams.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién se llevará la Conferencia Americana de la NFL? Este es el ranking del mejor al peor equipo para la Temporada 2023

Ante un sinfín de aficionados que gritaban cualquier movimiento que hacía, acompañados de estrellas y atletas de gran trayectoria como Nicole Kidman, Spike Lee, Tom Brady, entre otros, la norteamericana dio una cátedra de tenis para alzar su primer Grand Slam, trofeo que hará brillar por siempre sus vitrinas.

Lo primero que hizo Gauff, una vez que se “comió” a la bielorrusa en un último set que fue totalmente de ella, fue abrazar a su padre, a su madre y a toda su familia, quienes se encontraban en las gradas del Parque Flushing Meadows ubicado en Queens.

TE PUEDE INTERESAR: US Open 2023: este es el sustancioso premio que se llevará el ganador y ganadora del Abierto en Estados Unidos

Será hasta marzo del 2024 cuando Coco cumpla 20 años, pero no necesita más edad, para demostrarle al mundo de qué está hecha. Dejó fuera a Karolina Muchová, a Jelena Ostapenko y a Caroline Wozniacki. No sorprenderá verla pronto en la cima de un ranking que hoy domina su rival, Sabalenka, quien ya no pudo reponerse después del segundo set.