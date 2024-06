CONADE otorgará 29 millones de pesos como presupuesto al comité olímpico mexicano para su participación en los Juegos Olímpicos

Solo falta algo importante, y es que el presupuesto que el Comité Olímpico Mexicano (COM) había solicitado, no se le fue entregado “completo”, pues no les dieron el dinero que según ellos necesitaban para cubrir todas las necesidades de los deportistas aztecas durante las olimpiadas,

El COM pidió a la federación la cantidad de 100 millones de pesos, sin embargo, esto no fue posible que sucediera y solo se le otorgarán 29 millones, así lo informó Ana Gabriela Guevara, directora de la CONADE.

“Esa cantidad justamente verso en el depuramiento y las cantidades exactas de cada rubro que se necesitaron o solicitaron. Están los uniformes, utilitarios, está sujeto a comprobación en cargo, no hay ni una vuelta o curva legal, todo es bajo el ojo de la ley. Eran 29 millones de 100 que solicitaron, aproximadamente”, informó Ana Gabriela

Ana también ha mencionado que está dispuesta a aumentar el presupuesto del COM, que se supone que es el recurso para los deportistas, siempre y cuando se demuestre si será utilizado en beneficio para los atletas.

ANA GABRIELA GUEVARA VA POR 10 MEDALLAS EN PARÍS 2024

Uno de los principales logros para la titular de la Conade en los Juegos Olímpicos París 2024 es hacer historia y conseguir el mayor número de medallas en la historia de unas olimpiadas para México.

Guevara quiere que los atletas mexicanos logran ganar la cantidad de 10 medallas, algo que nunca se ha conseguido, pues lo más que se han ganado son nueve preseas, esto fue conseguido en las Olimpiadas de México 68.