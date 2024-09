Dak Prescott firma contrato histórico con los Cowboys horas antes del debut en Cleveland

El estelar quarterback Dak Prescott, firmó un nuevo contrato con los Cowboys de Dallas apenas unas horas antes de inaugurar su temporada en Cleveland. El acuerdo, pactado por 240 millones de dólares y una duración de cuatro años, establece un récord en la NFL al ser el primero en promediar 60 millones de dólares (1,198,935,000 pesos mexicanos) por temporada. Así lo informó una fuente a The Associated Press, bajo la condición de anonimato, ya que el acuerdo aún no ha sido anunciado oficialmente por las partes involucradas.

Prescott, quien terminó segundo en la votación al MVP de la NFL la temporada pasada, se encontraba en el último año de su contrato anterior, valorado en 160 millones de dólares (3,197,160,000 pesos mexicanos) por cuatro años. Ese contrato había sido el más alto en la historia de la franquicia hasta el día de hoy.

El nuevo contrato de Prescott incluye una garantía de 231 millones de dólares (4,615,899,750 pesos mexicanos), superando en 1 millón el récord que Deshaun Watson estableció con los Browns de Cleveland hace dos años. Este acuerdo subraya el compromiso de los Cowboys con su quarterback estrella, quien ha guiado al equipo a los playoffs en las últimas tres temporadas y en cinco de sus ocho años en la liga.

