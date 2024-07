De ganarle al Mazatlán a irse el Copenhagen: mexicano Rodrigo Huescas jugará en Europa

El centrocampista mexicano disputó los poco más de 100 minutos en el inmueble al sur de la capital y aprovechó para despedirse de todos los integrantes del staff sobre el terreno de juego.

Rodrigo Huescas firmará en los próximos días con Copenhague de Dinamarca. El canterano de Cruz Azul se va con los consejos de Santiago Giménez, otro forjado en La Noria, quien le recomendó tomar la oferta del Viejo Continente, a pesar de la propuesta de renovación que tenía por parte de los celestes.

“Santi es un gran amigo mío y él me apoyó mucho en esta decisión. Me dijo que no la pensara en sumarme al futbol de Europa y que me iba a ayudar a crecer mucho”, declaró en los pasillos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“Me metió en la idea de que allá es muy hermoso. Las competencias que se juegan allá, en cierta manera, no tienen nada que ver con las de acá. Creo que me llenó de ilusión la mente y le agradezco mucho por los consejos que me dio”.

Huescas presentará exámenes médicos y físicos con Copenhague, a la espera de firmar el contrato que lo una con el equipo de Dinamarca.

“Al final, creo que es un gran equipo. Si no es que, como lo que tengo entendido, es el equipo más grande de Dinamarca. Es un equipo que juega competencias donde puedo superarme, tanto en lo deportivo, como en lo personal y se me hizo un buen reto”.

Rodrigo Huescas reveló que ya ha visto videos del Copenhague en la Champions League y, aunque este año el equipo de Dinamarca no participará en la competencia de la UEFA, ya sueña con el himno del certamen.

