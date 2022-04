Debuta López-Dóriga en Fox Sports con André Marín y califica al Tata Martino con “6”

El conducto de noticieros y periodista Joaquín López-Dóriga fue invitado el martes al programa “La Última Palabra”, de la cadena Fox Sports, donde debutó como “analista deportivo”, faceta pocas veces vista en el Teacher; así como también habló de la Selección Mexicana y su paso con Gerardo Martino.

La invitación fue extendida por André Marín y el programa tuvo la presencia de Alex Blanco, Fabián Estay, Rubén Rodríguez y Yayo de la Torre.

Marín y López-Dóriga demostraron gran camaradería, pese a haber pertenecido a televisoras rivales por varios años, y fue el reconocido periodista quien agradeció públicamente al analista deportivo por la invitación a estar en Fox Sports.

EL “SEIS” PARA TATA

El Teacher dejó en claro que no le agrada como juega el Tri y calificó al Tata Martino con un seis, así como de paso le mandó un mensaje a Héctor Herrera por su polémica sobre la falta de peso del Estadio Azteca; “yo creo que lo que no pesa en el Azteca es la Selección. No puedes culpar a una afición o a un estadio de cuando vas como vas”, mencionó Joaquín.

“No sé (si reprueba a Martino), primero la salud y entiendo que no puede viajar en avión por el tema del ojo. Hasta el día de hoy seis (de calificación al desempeño de Martino)”, agregó el periodista.