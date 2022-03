Deportistas transexuales, un debate sobre la mesa

Incluso un deportista que se autoidentifica como no binario, el patinador artístico estadounidense Timothy Leduc , optó por participar en los recientes Juegos de invierno de Pekín en la categoría masculina, si bien el COI incluyó en su ficha de participante una NB, ’nota bebe’, para llamar la atención sobre su condición: “ Por favor, obsérvese que la categoría de género usada anteriormente solo se refiere a una categoría de competición (femenina o masculina). El deportista se identifica como no binario ”.

“Nadie está ni en contra de las mujeres trans ni de que estén integradas en el deporte, pero no a costa de que se pase por encima de las categorías divididas por sexos en las que se basa y que necesita el deporte ”, explica.

“ El debate no es solo que sea interesante, es que sobre todo es muy necesario. Pero se intenta cancelar. Porque se presenta como algo en contra de las personas trans y eso es lo que no es para nada. Eso solo lo dicen quienes quieren cancelar el debate ”, asegura Aguiar.

“Es una de las incoherencias que nos hemos encontrado”, observa Aguiar. “Hay quienes dicen que se debe competir según el sexo sentido o la identidad de género, pero eso excluiría a las personas no binarias que sin embargo sí compiten según el sexo biológico”.

“Partimos del punto”, señala, “de que las categorías deportivas se dividen por el sexo biológico y el cuerpo masculino tiene una serie de ventajas físicas sobre el femenino. Los hombres que se someten a un tratamiento hormonal de supresión de la testosterona, ¿pierden esa ventaja?”.

“Hace 20 años, cuando se empezó a regular el asunto de los deportistas trans, no había certezas y, además, se conocían pocos casos. Ahora está todo mucho más estudiado y sabemos a ciencia cierta gracias a muchas investigaciones que el sexo masculino tiene ventajas que no desaparecen, ni siquiera tras un tratamiento de supresión hormonal. El problema es lo que ya ha hecho la testosterona en los cuerpos durante años y años , y que no se va”, dice Aguiar.

“Con las evidencias disponibles, las categorías divididas por sexo biológico se deben mantener”, sostiene.”En el debate entre sexo biológico y sexo sentido hay que tener en cuenta que en el deporte no cuenta el sentimiento o la identidad, sino el físico. Por decir esto he recibido bastante odio, pero también mucho apoyo. No hay término medio”, admite.

“Mi deseo en un mundo idílico es que hombres y mujeres compitieran juntos. Sería el summum de la igualdad. Pero la realidad es tozuda y es la que es. Si hombres y mujeres compitieran juntos, las mujeres quedarían relegadas y desaparecerían del deporte”, asegura.

