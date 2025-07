A un año del asesinato de Héctor Cuén, sin avance y en silencio

La viuda de Cuén Ojeda, Angélica Díaz Quiñonez, quien es por segunda ocasión diputada local por el partido que fundó su esposo, no habla sobre el homicidio y evade ser entrevistada.

Mientras, la familia del diputado federal, electo por la coalición Fuerza y Corazón por México, prefiere guardar silencio. No emitió una sola opinión por su muerte y se refugia en el luto.

El pasado jueves, la fiscal de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, se deslindó de la investigación. “ Es un asunto que está en competencia de la Fiscalía General de la República [FGR] totalmente. La investigación la está atendiendo la FGR, yo no tengo información al respecto” , respondió en conferencia de prensa.

A un año de la muerte del fundador del Partido Sinaloense, el crimen está envuelto en una maraña de hipótesis judiciales, el móvil no ha quedado claro y lo que se sabe es por la presunta carta de Ismael “El Mayo” Zambada, divulgada por su abogado Frank Pérez.

La funcionaria detalló que ese día el político sinaloense había viajado a una finca rural para entrevistarse con sus abogados sobre asuntos pendientes , pero estos no se presentaron y al regresar a Culiacán pasaron a cargar combustible, donde dos jóvenes en motocicleta intentaron despojarlo de su camioneta.

La noche del 25 de julio de 2024 se informó que Héctor Melesio Cuén Ojeda había ingresado herido de bala a una clínica particular de la colonia Chapultepec, donde perdió la vida.Días después, la entonces fiscal estatal, Sara Bruna Quiñonez, aseguró que en un expendio de gasolina de la comunidad de la Presita, al norte de Culiacán , se presentó un forcejeo con un hombre armado que intento despojar a Cuén Ojeda de la camioneta en que viajaba en compañía del joven Fausto Corrales Rodríguez.

En la máxima casa de estudios donde fue rector de 2005 a 2009, los investigadores y académicos asumen una actitud similar a la de la familia, no hablar sobre el tema. El Universal buscó contactar a varios académicos, pero eludieron dar un punto de vista, pues consideran que este caso tiene muchas aristas y contradicciones, sobre todo porque está ligado a la captura de “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Sin embargo, el 10 de agosto Frank Pérez, abogado de “El Mayo” Zambada, divulgó una carta presuntamente escrita por el líder del Cártel de Sinaloa en la que echó por tierra la versión de un intento de asalto.

“El Mayo” Zambada afirmó que Cuén Ojeda fue asesinado en el mismo sitio donde él fue secuestrado y trasladado a Estados Unidos; dijo que lo saludó de lejos, pues lo habían citado para reunirse con él y el gobernador Rubén Rocha Moya para limar asperezas entre ambos.

“Joaquín Guzmán López me pidió que asistiera a una reunión para ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado. Conocía una disputa entre Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Cuén Ojeda, excongresista federal y exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), sobre quién debería dirigir esa institución”, según el escrito de “El Mayo”.

TE PUEDE INTERESAR: Promete Sheinbaum pacificar Sinaloa a un año de la detención de ‘El Mayo’ Zambada

“Mientras caminaba hacia el área de reunión, vi a Héctor Cuén y a uno de sus ayudantes. Los saludé brevemente antes de entrar a una habitación que tenía una mesa llena de frutas. Vi a Joaquín Guzmán López, a quien conozco desde pequeño, y me hizo un gesto para que lo siguiera. Tengo conocimiento que la versión oficial que dan las autoridades del estado de Sinaloa es que Héctor Cuén fue baleado la noche del 25 de julio en una gasolinería por dos hombres en motocicleta que querían robar su camioneta. Eso no es lo que pasó. A él lo mataron al mismo tiempo y en el mismo lugar donde a mí me secuestraron”, señala.