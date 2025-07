Critican a Poncho de Nigris por hacer llorar a su hijo en su cumpleaños, obligándolo a dar ‘mordida’

“¡No quiero mordida!” , se le escucha decir al niño mientras observa a su padre. A pesar de ello, Poncho lo empuja con fuerza hacia el pastel, lo que provocó una visible molestia y tristeza en el menor, quien se aleja de la mesa al borde del llanto. En el video también se aprecia que el influencer intenta minimizar lo ocurrido limpiándole la cara y diciendo que no pasa nada.

Alfonso “Poncho” de Nigris , exhabitante de La Casa de los Famosos México y figura constante en redes sociales , enfrenta nuevamente una oleada de críticas por un video que él mismo publicó en su cuenta de Instagram . En las imágenes se observa cómo empuja el rostro de su hijo, Ponchito, contra el pastel durante su fiesta de cumpleaños número nueve, pese a que el menor había pedido explícitamente que no quería la tradicional “ mordida ”.

Lejos de retractarse, De Nigris acompañó la publicación con un mensaje en tono festivo: “Ja, ja, ja, la cara de Isabel, bien contenta. ‘Mordida’ es normal en todo el mundo. Muchas felicidades, Ponchito, por tus 9 años. ¡Alegría corazones!”. Sin embargo, la reacción del público fue inmediata: miles de comentarios le reclamaron por no respetar los deseos de su hijo. “Con los niños no”, “Eso no es gracioso” y “No es no, aunque sea tu hijo” fueron algunas de las frases más repetidas entre los usuarios.

La polémica se suma a antecedentes por su estilo de crianza

Este episodio no es un hecho aislado. Poncho de Nigris ha sido constantemente señalado por la forma en que se relaciona con sus hijos, especialmente con Ponchito, a quien suele exponer en bromas pesadas o dinámicas que, a juicio de muchos, rozan la humillación pública.

Uno de los incidentes más recordados ocurrió en 2023 durante una transmisión en vivo, cuando su esposa, la conductora Marcela Mistral, le reclamó duramente por gritarle a su hijo en plena cámara. “Te estás pasando, Poncho. No le hables así”, le exigió visiblemente molesta. La discusión se volvió viral y reabrió el debate sobre los límites del contenido familiar en redes sociales.

En entrevistas pasadas, Poncho ha defendido su estilo de crianza bajo el argumento de que “la vida es dura y hay que preparar a los hijos para todo”. En una conversación en SNSerio, aseguró: “Yo educo a mis hijos con amor, pero también con carácter. No quiero que crezcan con miedo al mundo real”.

No obstante, la reiteración de episodios polémicos ha generado un patrón preocupante, según especialistas en crianza consultados por distintos medios. El psicólogo clínico Javier Morales advirtió en entrevista con El Norte que “normalizar la burla o el castigo disfrazado de juego puede tener efectos a largo plazo en la autoestima de los niños, sobre todo cuando se hace en público”.

El silencio como respuesta

Hasta ahora, Poncho de Nigris no ha respondido a las críticas más recientes. Tampoco ha emitido disculpa pública por lo ocurrido en el cumpleaños de su hijo. Mientras tanto, su esposa Marcela Mistral ha evitado hacer comentarios sobre el tema, aunque en redes sociales se ha interpretado su silencio como un desacuerdo implícito.

En contraste, hay quienes justifican el acto como una tradición común en México y otros países, aunque reconocen que la negativa del niño debió ser suficiente para evitarlo. La “mordida” en los pasteles es vista por algunos como una broma inofensiva, pero en los últimos años ha sido cuestionada cuando se impone sin consentimiento.