Djokovic iguala récord de Roger Federer con pase a Cuartos de Final del Australian Open

“Pensé que quizá esté año me sentiría más relajado, por no decirlo de otra forma, o quizá con menos tensión, menos estrés en las sesiones de práctica, duelos”, admitió. “Pero no es así, no siempre es así, una gran intensidad”.

Djokovic, de 36 años, es meticuloso en su planeación y preparación y ha tenido un éxito sin precedentes en los Grand Slams.

Incluso con dos títulos más en majors que cualquier otro tenista, reconoce que no puede relajarse y disfrutar.

TE PUEDE INTERESAR: ¡‘Fichaje’ bomba! Javier Alarcón es nuevo periodista de ESPN

“Lo puedes ver incluso hoy. Estaba 6-0, 2-0. Fue un largo juego y estaba discutiendo, discutiendo fuertemente con mi equipo”, aseguró. “El fuego sigue ardiendo. No juego por que necesite el dinero o lo puntos, o lo que sea, sólo quiero jugar. Realmente disfruto la competencia”.

En los cuartos de final enfrentará a Taylor Fritz (12), quien alcanzó esta instancia por primera vez al vencer al finalista 2023 Stefans Tsitsipas por 7-6 (3), 5-7, 6-3, 6-3.