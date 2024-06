Djokovic se someterá a cirugía con la esperanza de llegar a los Juegos Olímpicos

Novak Djokovic ha decidido someterse a una cirugía para reparar una rotura del menisco medial de la rodilla derecha y podría perderse el torneo de Wimbledon, informó el miércoles el diario deportivo francés L’Equipe sin citar una fuente.

Djokovic, dueño del récord masculino con sus 24 títulos de Grand Slam, se lesionó la rodilla en la victoria ante el argentino Francisco Cerúndolo en la cuarta ronda del Abierto de Francia el lunes. El astro serbio se retiró del torneo en arcilla el martes, aunque aún debía de jugar en los Cuartos de Final el miércoles.

L’Equipe informó que la cirugía iba a ser realizada el mismo miércoles en París, pero el agente de Djokovic, Mark Madden, no respondió de inmediato a una consulta de The Associated Press.

Wimbledon, donde Djokovic se ha consagrado campeón en siete ocasiones, arranca el 1 de julio.