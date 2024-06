Tras una terrible lesión en su rodilla, Novak Djokovic se retira del Roland Garros

”En el tercer juego del segundo set me resbalé. Me afectó la rodilla, donde empecé a sentir dolor. En un momento me pregunté si debía continuar o no. Tuve tratamiento médico. Tengo algunas noticias positivas, pero algunas preocupaciones”, mencionó Djokovic al terminar el juego.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Es oficial! Checo Pérez firma extensión con Red Bull hasta el 2026

El serbio había celebrado su victoria número 370 en torneo de Grand Slam, superando con esto la marca del suizo, Roger Federer, quien tenía 369 victorias.

DJOKOVIC DEJARÁ DE SER EL NÚMERO UNO DEL RANKING

Finalmente, la organización confirmó la baja. De esta manera, el serbio, por la rotura de meniscos, perderá el liderazgo del ranking mundial, que quedará en manos de Jannik Sinner (2°).