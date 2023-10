¡Edge deja la WWE! Adam Copeland se une a AEW tras casi 20 años en la empresa de Vince McMahon

“Como algunos de ustedes ya sabrán, ya no estoy en la WWE. Mi nuevo hogar es AEW. Estoy emocionado. Un roster completamente nuevo. Algunas caras conocidas con las que quería volver a trabajar y una lista de luchas por primera vez. Nuevos desafíos, y si has seguido mi carrera, sabes que eso es lo que siempre me ha impulsado.

También fue ganador del Rey del Ring 2001, el primer ganador del Money in the Bank en 2005, dos veces ganador del Royal Rumble y el luchador más joven en ser exaltado al Salón de la Fama de la empresa a sus 38 años.

“Amo la WWE y aprecio todo lo que la compañía hizo por mí. Me pusieron en el mapa, me brindaron oportunidades increíbles y, gracias al arduo trabajo de ambos lados, me brindaron una vida maravillosa. WWE me ayudó a conocer a la mujer con la que comenzaría mi familia”, añade para luego señalar los motivos de su alejamiento. “A veces las relaciones simplemente se distancian y siento que la WWE y yo nos hemos superado mutuamente. Quería hacer más. No tenían mucho más para mí. Así de simple. Y eso está bien. Seguiré mirando y apoyando a todos mis amigos allí”.

“Dentro de la industria todos sabemos que tener más opciones es mejor para todos y nos empuja a todos a ser mejores. Como fanático de la lucha libre, que todavía lo soy, es emocionante que haya empresas viables que ofrezcan lucha libre en plataformas nacionales y mundiales. Si realmente eres fanático de la lucha libre y no de las siglas, eso también debería hacerte feliz.

“Todavía me estaré rompiendo el trasero cada vez que salga. Este viaje aún no ha terminado. Sólo intenta divertirte, como debe ser. Porque créanme, me divertiré cada vez que esté en un ring de AEW”, finalizó el dueño del “Spear” en su cuenta de X y de Instagram.