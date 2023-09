Entrenador de Michigan State, Mel Tucker, es acusado de abuso por Brenda Tracy, activista contra la violencia

TUCKER VILENTA A TRACY POR LLAMADA

Fue el 28 de abril de 2022, cuando la relación entre ambos cambió; Tracy relató en su denuncia presentada ante la oficina Título IX de la universidad en diciembre y que sigue bajo, que Tucker la llamó a su teléfono en la fecha anteriormente mencionada, en ella, el entrenador realizó comentarios sexuales sobre la activista mientras se masturbaba; Tracy permaneció congelada en el teléfono mientras escuchaba los terribles comentarios.

“La idea de que alguien pueda conocerme y decir que entiende mi trauma, pero luego volver a infligirme ese trauma es tan repugnante para mí que me resulta difícil incluso entenderlo”, le dijo a USA TODAY. “Es como si me hubiera buscado solo para traicionarme”.

MEL TUCKER AFIRMA QUE FUE UN ACTO CONSENSUADO

Por su parte, Tucker afirmo ante el investigador de Título IX, de acuerdo a las declaraciones, que sí se habría hecho tocamientos durante la llamada, sin embargo, señaló que la activista transformó el episodio, ya que él consideraba que tuvieron ‘sexo telefónico consensuado’.

“EM. La distorsión de Tracy de nuestra relación íntima y mutuamente consensuada en acusaciones de explotación sexual realmente me ha afectado”, escribió Tucker en una carta al investigador del 22 de marzo. “No estoy orgulloso de mi juicio y me cuesta perdonarme por haberme encontrado en esta situación, pero no cometí ninguna mala conducta bajo ninguna definición”.