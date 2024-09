Es ahora o nunca: Kirk Cousins y Falcons, favoritos para vencer a los Eagles de Jalen Hurts en el MNF de la Semana 2 de la NFL

La defensa de los Halcones de Atlanta no aceptó anotación de 6 puntos en la Semana 1. Si anhelan repetir esta hazaña ahora que visitan la ciudad del “amor fraternal” tendrán que subirle la intensidad al intentar detener a Jalen Hurts, Saquon Barkley y compañía.

Y es que llegan “como perros” (no favoritos) de 6 puntos y con una línea de altas y bajas de 47. Incluso la hazaña a la defensiva de la semana pasada no fue suficiente para ganar su partido; la ofensiva apenas pudo acumular 226 yardas, 10 puntos totales y por si fuera poco, Kirk Cousins tiro para 2 intercepciones.

Muy incómodo se le vio al veterano QB en su regreso de una lesión grave. Incluso muchos analistas indican que no ha quedado del todo bien y eso se refleja en las formaciones que uso Atlanta al ataque (“shotgun” y “pistol”) que no son precisamente las favorables del mariscal de campo.

TE PUEDE INTERESAR: Final trágico para Checo en el GP de Azerbaiyán: Sergio Pérez choca con Carlos Sainz Jr. y le dice adiós al podio en Baku

Los problemas de entregas de balón continúan para la ofensiva de las águilas: intercepción y balón suelto para comenzar el partido. Ambas series iniciaron dentro de la zona roja y la defensa mantuvo el daño al mínimo al limitar a goles de campo en ambas ocasiones. Un tercer balón entregado por Hurts en el último cuarto dolió aún más porque fue en la zona de anotación; a la postre también quedaría en solo 3 puntos el daño.

Todavía no se puede hablar de un fracaso de Cousins, obviamente solo va 1 partido y no podemos sobre reaccionar. No olvidemos que se enfrentó a una defensiva top 5 y un DE que como pocos es disruptivo. Durante el “offseason”, Philadelphia (supuestamente) atacó su problema a la defensa pero arrancaron igual o peor aceptando 7.1 yardas por jugada y 29 puntos.

Por momentos como los que comenté arriba, se salva la actuación, pero creo que aquí no es sobre reacción el decir que ésta defensa será muy permisible y Atlanta podrá aprovecharla con Bijan Robinson atacando por tierra y abriendo la posibilidad de los engaños para darle un poco más de tiempo a su QB de encontrar a sus estrellas en Kyle Pitts y Drake London y no solo a Ray Ray McCloud y el mismo Bijan Robinson.

TE PUEDE INTERESAR: Ana Guevara dice ‘no’ al nombramiento de Rommel Pacheco como titular de la Conade

Ya mencioné al principio la buena actuación de la defensiva y sería muy aventurero predecir que pasara lo mismo con esta ofensiva que tiene muchas más armas que los acereros. Pero igual esta defensa se armó para ser elite y tiene la oportunidad de dejarlo claro.