Estas son las verdaderas Chivas USA

Tanto se ha hablado de la forma en que los clubes pueden recuperar una parte de lo perdido —en cuanto a lo económico— por la pandemia, que después resulta increíble observar que hay quien piense que el negocio solamente debe ser para ellos. El Guadalajara, Amaury Vergara, ha adoptado un mecanismo que —con la Selección Nacional— ha sido más que exitoso. Los partidos amistosos en Estados Unidos son esa área de oportunidad que están explotando y que se ha convertido, además, en tema de discusión incluso entre las cúpulas que siempre quieren el poder.

Más allá de lo deportivo, que por cierto sigue siendo un desastre en el Guadalajara, aprovechar las fechas de parón en la Liga por eliminatorias, torneos oficiales, etc., es normal, es natural. A final de cuentas, el futbol es un negocio y por eso es válido que los directivos y dueños busquen estas ventanas, como la de ayer en Los Ángeles contra el FAS de El Salvador, que deja ganancias millonarias al meter 20 o 40 mil aficionados a un estadio.

Y es tan normal que esto esté sucediendo que hay quien no lo aguanta, quien no soporta tener que repartir el negocio, sin darse cuenta de que siguen perjudicando a los clubes, que para algunas cosas sí los ven como sus socios y para otras simple y sencillamente, no. Y es que se arma una verdadera fiesta, con miles de personas y patrocinadores. Claro, asociarse con la marca Chivas genera todo eso, pero hoy no hay una explicación lógica al querer evitar que se den estas áreas de oportunidad de los clubes más que el querer comerse el pastel completo y para eso crean torneos como la Leagues Cup, los cuales van a seguir manejando a su antojo.

Porque pareciera que, en estos momentos, es un pecado que los clubes busquen la manera de obtener recursos fuera de las tradicionales. En estos últimos meses, el Guadalajara ha dado un paso importante y al nivel de lo que representa, ya que en este doble mercado que existe, tiene la opción de ir por dólares, lo que no es malo, aunque siempre debería darse con un equilibrio en lo deportivo.

Y es que, en ese sentido, hoy le podrían reclamar a las Chivas que están priorizando el dinero sobre la recuperación en lo deportivo, pero seamos sinceros, no por dejar de ir a estos amistosos se compondrán las cosas para este equipo, que todavía ni siquiera tiene técnico para generar un nuevo proyecto. Por el contrario, con estos juegos das salida a otros futbolistas que no han tenido tanta participación y hasta puedes encontrar una mejor opción de lo que hoy se supone que es el cuadro titular. En fin, son diferentes maneras de ver este fenómeno, aunque en la que se refiere al futbol como negocio, el Guadalajara de Vergara ha vuelto a dar otro paso importante, generándose recursos que su afición espera después sean invertidos de buena forma en lo deportivo.