¿Nueva adaptación épica o decepcionante? Lidera Pedro Pascal la misión de ‘Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos’

¿DE QUÉ TRATA ‘LOS 4 FANTÁSTICOS: PRIMEROS PASOS’?

La cinta se sitúa en un mundo retrofuturista ambientado en los años 60, donde el equipo se enfrenta a Galactus (Ralph Ineson), un ente que literalmente devora planetas para sobrevivir.

Lo acompaña su heraldo, ‘Silver Surfer’, interpretado por Julia Garner, personaje que en sus orígenes hace un pacto con Galactus para salvar su planeta y, a cambio, se convierte en su esclava.

“Parece reflejar cuál era nuestro objetivo común y lo que queremos compartir, que es poner todos nuestros corazones en bandeja dentro de este género. Nunca se sabe si la gente va a sentir asco por tu corazón o no”, agregó el actor de The Last of Us.