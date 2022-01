Este es el equipo ideal del Fantasy Football 2021

Al final de cuentas, los jugadores son seres humanos, tienen días buenos, otros no tanto; también existen lesiones y, hoy en día, el COVID-19 sigue siendo factor a lo largo de la campaña.

Mark Andrews, encabeza con sus 176.70 puntos a las alas cerradas gracias a sus 9 recepciones de touch downs, así como otras dos en conversión para un total de mil 187 yardas en recepciones. El elemento de los Ravens está por encima de Travis Kelce (4 Rush Yds, 1 Rush TD, 1066 Rec Yds, 7 Rec TD, 1 Fum Lost) que suma 153 puntos y George Kittle, con sus 122.50, de los Niners (14 Rush Yds, 871 Rec Yds, 6 Rec TD, 1 Fum Lost).

Nick Folk, de los Patriots, es el mejor pateador de la campaña con 146 puntos (34 PAT Made, 9 FG 20-29, 11 FG 30-39, 9 FG 40-49, 5 FG 50+); tras él están Matt Gay (43 PAT Made, 6 FG 20-29, 15 FG 30-39, 6 FG 40-49, 4 FG 50+) de los Bucs con 144 puntos y el bengalí Evan McPherson (42 PAT Made, 4 FG 20-29, 8 FG 30-39, 5 FG 40-49, 9 FG 50+) con 138 unidades.

La defensiva con mayor generación de puntos son los Cowboys con sus 171 unidades (37 Sack, 25 Int, 8 Fum Rec, 8 TD, 1 Return TD, 295 Pts Allow), le siguen los Patriots (33 Sack, 20 Int, 7 Fum Rec, 3 TD, 248 Pts Allow) y sus 145 puntos; así como los Buccaneers (44 Sack, 16 Int, 10 Fum Rec, 2 TD, 300 Pts Allow) con 131 unidades.

El equipo ideal, con Allen como QB; Taylor, Mixon y Ekeler corriendo, así como Kupp y Sammuel como receptores abiertos junto a Andrews en la posición de ala cerrada; completando al equipo con Folk pateando los extras y goles de campo, así como los Cowboys defendiendo... dan una sumatoria anual de 2 mil 109.72 puntos repartidos en 16 semanas de acción hasta el momento, promediando 131.87 unidades por ‘match’.