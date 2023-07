Eufórico, así se encuentra Miami ante la llegada de Lionel Messi y su esperada presentación con el Inter

Y no está de más la propaganda que se está haciendo para el arribo del, tal vez, jugador más importante de todos los tiempos. Según información de The Athletic, Messi ganará 50 millones de dólares por temporada, recibirá un porcentaje de los derechos de transmisión y del costo de suscripciones de MLS Pass - propiedad de la marca Apple-, y, por si fuera poco, tendrá también en su poder ganancias de la venta de productos Adidas de la Liga estadunidense.

Es tal la euforia por el arribo en esta semana de la leyenda culé que la cadena de comida y servicios de hotelería, Hard Rock International, anunció el sandwich “Made for You by Leo Messi”, mismo que está elaborado con pechuga de pollo, queso provolone, alioli de hierbas, acompañado de tomates, rúcula, dentro de un pan artesanal tostado.

Sin embargo, al no tener cabida en el nuevo esquema que prepara “Tata” Martino, y pese a ser de su confianza desde Selección Nacional Mexicana, se anunció que el tamaulipeco de 29 años jugará ahora en el AEK Atenas, acompañado de su compatriota Orbelín Pineda y de un técnico que lo conoce a fondo: Matías Almeyda.

Con la salida de “Pizagol”, Messi se enfundará el número que lo ha hecho estelar durante toda su carrera, acompañado, en un casi 90 por ciento de confirmación, junto a sus excompañeros en el Barcelona, Sergio Busquets y Jordi Alba.

Además, contará con la ayuda del goleador venezolano Josef Martínez, quien también es conocido por el “Tata”. Se ha especulado, ante el arribo de Leo, que se preparan las llegadas de Eden Hazard y Sergio Ramos, todo con la idea de conformar un equipazo a placer del argentino.

EN LO FUTBOLÍSTICO, ASÍ LLEGA A UN MAL ENRACHADO INTER

La situación actual del Inter de Miami en la MLS no es la más favorable. Su nuevo club acumula 10 encuentros consecutivos sin ganar en la MLS. No conoce la victoria desde que el 14 de mayo se impusiera a New England Revolution (2-1) y después de ese triunfo llegaron siete derrotas seguidas en la liga estadounidense (Nashville, Orlando City, Montreal, NY Red Bulls, DC United, New England Revolution y Philadelphia Union).

Se encuentra en el último puesto de la Conferencia Este con cinco victorias en 21 jornadas y 18 puntos sumados, uno más que el peor equipo en la actualidad de la Liga estadunidense, el Colorado Rapids, que tiene 17 unidades.

El primer título para Leo podría llegar en la US Open Cup, competencia en donde el Inter está clasificado a las Semifinales y que buscará llegar a la ansiada Final el 24 de agosto contra Cincinnati.

Por lo que, lo que haga Leo Messi con el Inter de Miami, quien ya tuvo un argentino exitoso en sus filas luego del paso goleador de Gonzalo Higuaín, será histórico. Si de por sí su arribo ya lo es, de ser campeón con el cuadro norteamericano y cosechar logros, como él ya lo sabe hacer, seguirá reafirmando su nombre ya escrito en la cima de la historia del futbol.