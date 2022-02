Ex jugador de la NBA desata una riña campal en un juego colegial

“Después de tomarme un tiempo para reflexionar sobre todo lo ocurrido, me doy cuenta de lo inaceptables que fueron tanto mis acciones como mis palabras, y de cómo afectaron a tantas personas”, dijo Howard el lunes en un comunicado publicado por la universidad. “Lo siento de verdad”.

El entrenador de Wisconsin, Greg Gard recibió una multa por 10 mil dólares por violar la política de deportividad de la conferencia, pero no fue suspendido. Se espera que Howard esté de vuelta para el torneo de la Big Ten , que comienza el 9 de marzo en Indianápolis.

Howard, ex jugador de la NBA y el actual entrenador del año de The Associated Press, estaba molesto luego de que Gard pidió un tiempo fuera con 15 segundos restantes y su equipo iba ganando por 15 puntos el domingo.

La pelea comenzó tras el partido, cuando Gard tomó a Howard por el brazo en un intento de explicarle la razón por la que había pedido el tiempo fuera. Howard le gritó “¡No me toques!” y una grosería y puso su dedo índice derecho en la cara de Gard cuando ambos empezaron a alegar.

“En ese momento, sentí que era momento de protegerme”, dijo Howard en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

Después de que los dos entrenadores fueron separados, Howard giró su mano derecha y golpeó al asistente de Wisconsin Joe Krabbenhoft en el lado izquierdo de la cabeza con la mano abierta.

“Alguien me tocó y pensé que era muy inadecuado, que me tocara, ya que estábamos verbalizando y comunicándonos el uno con el otro”, dijo Howard el domingo. “Eso es lo que lo intensificó”.

Jugadores de ambas partes se involucraron en el altercado, y un video mostró a Diabate y Neath lanzando golpes.