Fallece Antonio ‘La Tota’ Carbajal, el legendario portero ‘5 copas’, a los 93 años de edad

“Una vez alguien me dijo ‘gato con guantes no agarra ratón’ No sirven para nada. Jamás usé guantes”

¿Quién fue la Tota Carbajal

La Tota Carbajal nació el 7 de junio de 1929 en la Ciudad de México. El mítico arquero comenzó su camino por el futbol mexicano en el Club Oviedo, en 1942. Sin embargo, su paso a la élite se dio cuando fue vendido al Real Club España.

La trayectoria de Carbajal, como muchos de quienes se vuelven profesionales, inició en el asfalto de la colonia San Rafael. Según contó para el sitio oficial de la FIFA, su pasión por el fútbol comenzó desde muy pequeño, jugando con otros niños de la vecindad en donde vivía. Sin embargo, reveló, su padre no era partidario de que este saliera a las calles luego de que su hermano fue atropellado mientras jugaba.