Deudas, juicios y falta de clientes agobian a Mexicana de Aviación

Pablo Casas Lías, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico Aeronáuticas (INIJA), considera que la aerolínea del Estado mexicano está quebrando, pues con una flota de dos aviones y ocupación de 45% de sus aeronaves, no da los resultados esperados.

Mexicana volaba hacia 18 destinos, pero el pasado 6 de enero dejó de operar ocho rutas: Acapulco, Campeche, Guadalajara, Ixtapa, Nuevo Laredo, Puerto Vallarta, Uruapan y Villahermosa.

La cancelación se debe a la renovación del contrato de arrendamiento de aviones de TAR y a que se presentará un nuevo plan de negocio de la aerolínea, se informó en La Mañanera del Pueblo.

Pagos pendientes

En 2022, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su intención de comprar la marca Mexicana de Aviación y algunos inmuebles por 815 millones de pesos, para que pudiera operar desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

En agosto de 2023 se hizo el primer pago por 407 millones de pesos, pero a la fecha no se ha realizado el segundo, por 408 millones, de un edificio en Guadalajara; otro más en la CDMX, un centro de adiestramiento frente al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y un simulador de vuelo.

Los inmuebles están dentro del Fideicomiso MRO, el cual debe permitir su venta.

El segundo pago se retrasó debido a que 45 extrabajadores de confianza tenían una demanda previa ganada contra el fideicomiso pues, en su momento, no recibieron las cantidades que ellos consideraban justas por la venta de nueve aviones y 17 motores, explicó Fausto Guerrero, presidente de la Asociación de Jubilados, Trabajadores y ex-Trabajadores de la Aviación Mexicana (Ajteam).

Hubo relevo sexenal, y el pago siguió sin concretarse. “Se llegó a un acuerdo con estos compañeros; sin embargo, todavía está detenido en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), quienes tienen que firmar, autorizar, solicitar el dinero a Hacienda, en fin”, aseguró Guerrero.

”La última reunión fue el 24 de diciembre, donde se nos informa que ya hay el visto bueno de la SICT y esperan darle trámite este mes”.

Eduardo Barrera, presidente de la delegación Mexicana de Aviación en la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), explicó que la marca se vendió por la sindicatura, pero los bienes tenían que traspasarse vía un fideicomiso, pero hubo una demanda y por eso no podía proceder.

”Ya está autorizado. Hablaron con la presidenta y pidió seguir con el proceso para que se pueda dar esto”, dijo.

Múltiples tropiezos

En su corta trayectoria, la problemática de Mexicana se ha complicado. Inició operaciones en diciembre de 2023, pero no pudo hacerlo con los 10 aviones Boeing 737 que tenía contemplado adquirir o arrendar, y tuvo que debutar con tres Boeing 737 que le cedió la Fuerza Aérea Mexicana.

Después incorporó dos aviones de la aerolínea TAR, los cuales arrendó con todo y tripulaciones.

Desde el arranque hubo quejas de falta de personal en el AIFA que orientara a los pasajeros, la página de internet no funcionaba correctamente y hubo reportes de vuelos realizados con un solo pasajero.

Otro tropiezo llegó en abril pasado, cuando SAT Aero Holdings demandó a la aerolínea en Estados Unidos debido a que la Sedena le arrendó 10 aviones, pero la empresa nunca recibió los pagos.

Mexicana también tenía la misión de darle impulso al AIFA, pero fueron Volaris, Viva Aerobus y Aeroméxico las que captaron más pasajeros en esa terminal con una mejor oferta de rutas.

Baja afluencia

En su primer año de operación, Mexicana transportó a 382 mil pasajeros.

Considerando sólo de enero a noviembre de 2024, transportó a 256 mil personas, según cifras de la Agencia Federal de Aviación Civil, es decir, 0.4% del total de viajeros en rutas nacionales.

En contraste, Viva Aerobus transportó a 21 millones 282 mil pasajeros en el mismo periodo.

Juan Antonio José, consultor aeronáutico involucrado en el lanzamiento de la aerolínea en 2023, aseguró que no se hizo un estudio de mercado para planear las rutas, pues había desconocimiento de los militares sobre cómo planear destinos, horarios, servicio y operación.

”Nos enfrentamos al reto de crearla aun cuando no tuviera sustento social ni económico. A mí me habían encargado la elaboración del plan maestro y yo les pedí el estudio de mercado para, a partir de los hallazgos, elaborarlo. Pero no había estudio de mercado”, afirmó.