Fin de semana Tricolor: mexicanos en Europa, en los Panamericanos y en Brasil, todo lo que no debes dejar pasar

Tenis: México ( Marifer Noriega ) vs Argentina (Sabrina Andrade) en tenis de mesa femenil México ( Itzel Reyes ) vs Uruguay (Leonella Acosta) en fronton México ( Isaac Pérez ) vs Argentina (Federico Fernández) en tenis de mesa varonil.

Tiro con arco: México vs Estados Unidos en la pelea por el oro de Recurvo Femenil por Equipo México vs Estados Unidos en la pelea por el oro de Recurvo Varonil

FÚTBOL AZTECA EN MÉXICO Y EN EUROPA

LIGA MX

En la actividad del fin de semana del futbol mexicano, se encuentran:

Sábado:

Tigres vs San Luis/ 4:55 p. m.

América vs Xolos/ 7:00 p. m.

Pachuca vs Monterrey/ 9:05 p.m.

Chivas vs Cruz Azul/ 9:05 p. m.

Domingo:

Pumas vs Atlas/ 12:00 p. m.

Necaxa vs Mazatlan/ 4:00 p. m.

Santos vs Toluca/ 6:05 p. m.

FC Juárez vs Querétaro/ 8:00 p. m.

MEXICANOS EN EUROPA

Reanudando la acción en el futbol mexicano dentro del Viejo Continente este sábado y domingo, destaca la participación de Santiago Giménez... ¿Retomará el camino del gol después de su “apagón” de la semana pasada?

Sábado

-AE Kifisia FC vs AEK de Atenas (Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro) a las 12:00 p. m. en la Super Liga de Grecia.

-Waalwijk vs Feyenoord (Santi) a las 11:45 a. m. en la Eredivisie.

-Fulham (Raúl Jiménez) vs Manchester United a las 6:30 a. m. en la Premier League.

-Brentford vs West Ham (Edson Álvarez) a las 9:00 a. m. en la Premier League.

-Betis (Andrés Guardado) vs R. C. D Mallorca (del DT Javier Aguirre), a las 9:15 a. m. en LaLiga.

Domingo:

-Cagliari vs Genoa (Johan Vásquez) a las 8:00 a. m. en la Serie A.

-Alavés vs Almería (César Montes) a las 7:00 a. m. en LaLiga.

TENIS EN PARÍS

Este fin de semana se jugarán las semifinales y finales del ATP de París en donde se encuentran reunidos los más grandes exponentes del tenis varonil.