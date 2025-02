‘Yo no crié un animal’, madre de joven que abandonó a bebé en calle de Tultitlán, revela que no pagará fianza

La madre de Lucio confesó que su hijo se había fugado después de abandonar al bebé. “ Nosotros fuimos y nosotros lo entregamos . En cuanto nos dimos cuenta y supimos en dónde estaba, porque se nos dio a la fuga ... nadie nos peló. Se fue él. Supe en dónde estaba. Me avisaron y lo primero que hice fue irse a mi esposo para allá, llamar a patrullas y que se lo llevaran nada. No nos pelaron a nosotros ni en el edificio rosa, ni en la fiscalía, ni en el MP. En nada, en ningún lado.”

En una entrevista con medios de comunicación, la madre de Lucio ‘N’ narró cómo se enteró de los hechos, la falta de respuesta inicial por parte de los elementos de seguridad y su decisión de no pagar fianza para la liberación de su hijo. Su postura quedó resumida en la frase: “Yo no traje al mundo un animal y yo no crié un animal”.

“Fui al hospital y tengo fotos a la hora de que fui al hospital. En el hospital les dije, “Soy la abuela del niño, no quiero entrar, solo quiero que me digan si está bien, si puedo hablar, aunque sea con trabajo social o la parte del DIF que aquí corresponde ”, si hay parte del Ministerio Público para poder decir, “Pues qué se hace.”

MADRE DE LUCIO ‘N’ REVELA QUE NO PAGARÁ FIANZA POR ‘DESPIADADO Y SIN CORAZÓN’

La madre de Lucio ‘N’ expresó su malestar ante la falta de empatía de su hijo y de la madre del bebé, asegurando que no pagará una fianza para que él enfrente el proceso en libertad.

“Y él me dice: “Yo pensaba que era chico, que no era grande.” O sea, en crudo, en seco, sin sentimiento, sin corazón, si los dos, los dos hablando de la misma manera despiadada. Sin importarles absolutamente nada de lo que estaban haciendo. Él decidió hacer eso. Yo, la verdad, yo no pienso pagar una fianza si le dan a él para pasar su proceso fuera, no lo pienso hacer.”

“No lo pienso hacer, porque si él no aprende de esto, cuando salga será un peor hombre. Yo no traje al mundo un animal y yo no crié un animal.”