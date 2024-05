Forbes presenta su lista de los 10 equipos de futbol más valiosos y no está presente un finalista de la Champions League

Para sorpresa de mucho, este año la lista no cuenta con ningún equipo de la Serie A , una de las mejores ligas del mundo, ni Juventus, Milán , Inter u otro club italiano pudo entrar al selectivo, debido a muchos conflictos de deudas que tiene los clubes de ese país.

Cada año la reconocida revista Forbes , saca la lista de los 10 clubes de futbol con mayor valor en todo el mundo y este año no fue la excepción, siendo como es cada año, solo de clubes del Viejo Continente .

ASÍ QUEDÓ LA LISTA DE LOS 10 EQUIPOS MÁS COSTOSOS DE FUTBOL

En primer lugar, y para sorpresa de nadie, tenemos al Real Madrid con un valor de 110 mil 460 millones de pesos, y se lleva el primer puesto pro tercer años consecutivo; el próximo sábado a la una de la tarde jugarán la final de la Champions League.

A pesar de ya tener tiempo sin figurar en las grandes competencias, su historia y su legado tiene mucho peso y con eso el Manchester United ocupa el segundo lugar con un valor de 109 mil 625 millones de pesos.

Con todo y crisis financiera, el FC Barcelona se logró meter a esta lista, y con un sorprendente tercer puesto, teniendo un valor estimado de 93 mil 725 millones de pesos.

Con un valor estimado de 89 mil 875 millones de pesos, el Liverpool, equipo de la Premier League ocupa el cuarto lugar de los equipos más caros del mundo.

Ya se había tardado en aparecer, el Manchester City ha demostrado de los esfuerzos de su millonario dueño, el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, por tener un gran equipo, no han sido en vano y con un valor de 85 mil 356 millones de pesos cierra el top cinco.

Era imposible que los Bávaros no entraran a la lista, y con valor de 83 mil 683 millones de pesos, el Bayern Munich se consolida como el club alemán más caro.

Otro equipo que gracias a un inversor millonario ha dejado de ser uno más por convertirse en el mejor de su liga y de los mejores de Europa, con un valor de 73 mil 641 millones de pesos, el Paris Saint Germain se mete al listado.

Aunque no han ganado ni un solo trofeo desde hace más de 15 años, eso no impide que el Tottenham sea uno de los clubes más valiosos del mundo, teniendo un valor estimado de 53 mil 557 millones de pesos.

El Chelsea FC no pasa por su mejor momento, pues no lograron estar entre los mejores cinco de su competencia liguera, pero económicamente no están mal, y con un valor de 51 mil 883 millones de pesos, son el noveno club más valioso.

Si te sobran, 43 mil 500 millones de pesos, tiene la oportunidad de ser propietario de uno de los clubes más históricos de Europa, el Arsenal, equipo que cierra esta lista.