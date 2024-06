Francia y Holanda empatan sin goles mientras Mbappé observa desde el banquillo

No obstante, Deschamps optó por no arriesgar a Mbappé, considerándolo un movimiento prudente dado que el equipo no estaba bajo una presión extrema para ganar.

Durante el partido, Francia mostró su mejor rendimiento en el segundo tiempo. Aurélien Tchouaméni tuvo una gran oportunidad con un cabezazo que pasó por encima del arco, y Griezmann fue negado por una excelente parada del portero holandés Bart Verbruggen en un remate a quemarropa. Ousmane Dembélé también tuvo su chance, acercándose peligrosamente a la portería holandesa en varias ocasiones.