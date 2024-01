Funes Mori: con el corazón trastocado por el trato de la directiva, se va de Rayados

Sin ocultar su desazón por haber sido cortado de los Rayados del Monterrey, Rogelio Funes Mori compartió sus sentimientos y razones detrás de su reciente partida para unirse a los Pumas de la UNAM.

El delantero argentino naturalizado mexicano declaró que su salida no fue una elección personal, sino consecuencia de los planes de renovación adoptados por la directiva del Monterrey, coincidiendo con la llegada de José Antonio Noriega al club.

“Obviamente, esta decisión la tomé por la directiva. Creo que ellos ya me dieron a entender que mi futuro no iba a ser aquí, así que creo que tomé la mejor decisión”, expresó Funes Mori antes de partir hacia la Ciudad de México.

Funes Mori mostró comprensión hacia la directiva de los Rayados, aunque admitió no estar conforme con las formas en las que se manejó su salida: “No, obviamente no me gustaron las formas; creo que se pueden hablar muchas cosas. Yo siempre estuve a disposición del club”.

Con un corazón entristecido por dejar atrás tantos años en el club regiomontano, expresó: “Tantos años aquí, tantas cosas que pasé; con errores, con aciertos, siempre uno va a extrañar... el club, mi familia, la gente que conocí, que siempre me brindaron todo su cariño”.

Sin embargo, se mostró entusiasmado con su nueva etapa en los Pumas de la UNAM, afirmando que fue una decisión trascendental y emocionante para él. “Pumas es un equipo que siempre pelea, es un equipo con mucha historia; entonces, es la mejor decisión que tomé”, agregó.

Además, el futbolista expresó su deseo de regresar a la Selección Mexicana, afirmando que sigue trabajando para alcanzar ese objetivo, ahora que se une a su nuevo equipo en la capital mexicana.

La partida de Funes Mori no solo marca el final de una etapa en el Monterrey, sino que deja una huella indeleble en el club.

Recordemos que se trata del máximo goleador de la historia de Rayados. Llegó al club para el torneo Apertura 2015, y anotó 160 goles en total, superando a Humberto Suazo, quien durante años había sido el máximo anotador del equipo al registrar 121 dianas.