Kelvin Gastelum se queda sin pelea en UFC México; Joe Pyfer ‘indispuesto’

Kelvin Gastelum tendrá que esperar para conseguir su tercera victoria en la Arena Ciudad de México. La pelea que tenía programada contra Joe Pyfer en la categoría de peso medio fue cancelada debido a problemas de salud de su rival.

El anuncio se realizó este sábado, cuando UFC informó que Pyfer experimentó complicaciones después del pesaje, en el que marcó las 185 libras reglamentarias. Debido a esta situación, la cartelera del evento tuvo que modificarse y el combate entre el mexicano Edgar Chairez y CJ Vergara en peso mosca fue promovido a la cartelera principal. Inicialmente, ambos peleadores estaban programados para encabezar la cartelera preliminar.

Gastelum, quien cuenta con un récord de 19 victorias y 9 derrotas, buscaba hilar triunfos consecutivos por primera vez desde 2016. En su último combate, celebrado en junio, venció a Daniel Rodríguez por decisión unánime. Antes de eso, alternó derrotas contra Sean Brady y Jared Cannonier con una victoria sobre Chris Curtis.

Durante la jornada de medios previa al evento, Gastelum reafirmó su compromiso con la división de peso medio: “185 (libras) es mi hogar, me siento bien al respecto, es donde he tenido los mejores momentos en mi carrera y aquí es donde me quedaré”, declaró el peleador mexicano. “Así que me siento bien aquí, me siento fuerte, he sumado músculo para competir con estos tipos grandes”.