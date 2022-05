Furia sobre el cuadrilátero en Torneo Mictlan

Con gran éxito se realizó el Torneo Mictlan AC Death Match, el cual reunió a los mejores exponentes de la disciplina de muay thai en el Domo de Combates del Parque Venustiano Carranza de Saltillo, Coahuila.

Distintas autoridades estuvieron presentes en el inicio de la cita, tales como Alina Garza (Directora general del INEDEC) y Antonio Cepeda (Director del Deporte Municipal), este último fue atleta de artes marciales, además, Salvador Velázquez (peleador profesional) también hizo acto de presencia.

Un total de 28 combatientes se dieron cita en el parque recreativo, formando un total de 14 pleitos sobre el cuadrilátero. Para el deporte no existen géneros, es por ello que se pudieron presenciar combates mixtos (mujer vs hombre), siendo un hecho que no se ve en todas las disciplinas.

La academia de combates Ludus MMA fue una de las más galardonadas de la jornada al tener tres de sus pupilos como ganadores. Emmanuel Cerecero se coronó en la categoría Infantil (-68 kg), mientras que, Emmanuel Gaytán hizo lo propio en los 70 kg por la vía del cloroformo, la lista de ganadores fue cerrada con la gran actuación de Jorge Alejandro Caballo al derrotar por decisión unánime a Ramiro Wolves en los 59 kilogramos.