¿Dak Prescott se pierde todo el 2024 con los Cowboys? QB de Dallas, fuera varias semanas

El quarterback de los Cowboys de Dallas, Dak Prescott, podría estar fuera de acción durante varias semanas debido a una lesión en el tendón de la corva, según confirmó una fuente a Adam Schefter de ESPN este lunes.

Prescott está buscando una segunda opinión para evaluar las opciones de tratamiento, indicó la fuente.

Por otro lado, el destacado receptor abierto CeeDee Lamb enfrenta un problema en la articulación del hombro derecho y se someterá a una resonancia magnética. Jerry Jones, propietario y gerente general de los Cowboys, expresó el domingo su esperanza de que Lamb pueda continuar jugando, ya que tuvo la capacidad de hacerlo en el partido anterior.

La lesión de Prescott ocurrió tras un acarreo improvisado de 5 yardas al final del tercer cuarto durante la derrota frente a los Falcons de Atlanta. En la siguiente jugada, las cámaras lo captaron haciendo una mueca mientras lanzaba un pase de 10 yardas a Jalen Brooks.

“Sentí algo al levantarme después del acarreo. No puedo decir que lo sentí mientras corría”, comentó Dak el domingo. “Tal vez fue algo en la tacleada. No estoy seguro, pero al ponerme de pie sentí algo. No pensé que fuera grave; es un juego físico y a menudo sientes cosas distintas que luego desaparecen”.

Al retroceder para lanzar el balón, Prescott mencionó: “Sentí algo que nunca había experimentado antes. Era complicado caminar en ese momento”. Preguntó al personal médico si podría agravar la lesión si continuaba jugando y le informaron que no podría protegerse adecuadamente, por lo que decidieron sacarlo del partido y Cooper Rush asumió el mando para iniciar el último cuarto.