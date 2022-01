Después de 18 temporadas en la NFL Ben Roethlisberger se retira

“Llegó el momento de vaciar mi casillero, colgar mis botines”, dijo Ben Roethlisberger de 39 años en un video publicado en las redes sociales. “No sé cómo plasmar en palabras lo que el fútbol americano ha significado para mí y la bendición que ha sido”, añadió. “Pero tengo la seguridad que lo he dado todo. Estoy abrumado con gratitud por todo lo que me ha dado”, concluye.

Esta decisión ya se venía venir a menos después de la derrota de Pittsburgh ante Kansas City en la primera ronda de la postemporada.