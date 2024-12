Histórico cierre de temporada en la Semana 18 de la NFL: fechas, hora y dónde ver

El calendario completo de la Semana 18 incluye encuentros que definirán posiciones clave para los playoffs en ambas conferencias. Los partidos del sábado incluyen Browns vs Ravens a las 3:30 p.m. y Bengals vs Steelers a las 7:00 p.m.

El domingo abrirá con encuentros como Panthers vs Falcons, Commanders vs Cowboys y Bears vs Packers, todos programados para las 12:00 p.m. Por la tarde, los duelos destacados incluyen Chiefs vs Broncos y Dolphins vs Jets, ambos a las 3:25 p.m., antes de cerrar con el esperado Vikings vs Lions a las 7:20 p.m.