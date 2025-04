Enfrenta Xi Jinping el mayor desafío para su liderazgo en China desde la pandemia

“ No habrá vencedores en una guerra arancelaria, e ir contra el mundo solo servirá para aislarse ”, dijo Xi mientras recibía en Pekín al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, sin mencionar explícitamente a Trump ni a Estados Unidos.

“ Somos chinos. No tenemos miedo a las provocaciones. No retrocedemos ”, escribió Mao en su publicación.

Xi puede jugar a largo plazo. No tiene elecciones que considerar y está facultado para gobernar China indefinidamente, tras haber abolido los límites del mandato presidencial en 2018. Trump tiene que dejar el cargo en 2029 (aunque ha insinuado que podría desafiar la Constitución y presentarse por tercera vez a la Casa Blanca).

“ Durante más de 70 años, China siempre ha dependido de la autosuficiencia y el trabajo duro para desarrollarse ”, continuó Xi. “ Nunca ha dependido de los regalos de nadie y no teme ninguna represión irrazonable ”.

Dali Yang, profesor de la Universidad de Chicago que estudia la política china, dijo que era seguro que este tipo de mensajes continuaría.

“Sin duda habrá un esfuerzo sostenido por echar la culpa a Estados Unidos y especialmente a Trump y a sus rápidos movimientos y retrocesos”, dijo Yang, añadiendo que el partido “tiene grandes capacidades para llegar eficazmente a la gente de a pie”.

A pesar de todo su poder, Xi no es inmune al descontento popular, dicen los analistas. Con toda seguridad, China sentirá el dolor de los aranceles de Trump, que han alcanzado al menos el 145 por ciento, una cifra asombrosa que pone en peligro los 400.000 millones de dólares anuales de exportaciones del país a Estados Unidos, su mayor mercado.

Ya han cerrado fábricas cercanas al centro manufacturero de Cantón que suministran prendas de vestir a los consumidores estadounidenses, hasta que haya más claridad sobre los aranceles. Si estos cierres se extienden, podrían agravar el problema del desempleo en China, dificultando aún más a los legisladores la tarea de revitalizar una economía golpeada por una crisis inmobiliaria y una confianza en declive.

Para Xi, probablemente la prueba será si el partido es capaz de mantener el respaldo de los chinos de a pie y de ayudarles a soportar cualquier penuria económica derivada de la guerra comercial.

La última vez que Xi se enfrentó a un desafío de esta magnitud, la pandemia de coronavirus, su respuesta fue inicialmente un motivo de orgullo para muchos chinos. Durante más de dos años, mantuvo envidiablemente bajas las cifras de covid en China, con pruebas masivas y cierres bruscos.

Pero se mantuvo firme en esa estricta política hasta bien entrado 2022, cuando el resto del mundo aprendía a convivir con el virus. La indignación por los cierres generalizados provocó algunas de las mayores protestas en China en décadas. La desilusión con el rumbo del país provocó un éxodo de chinos ricos y miembros de la clase profesional.

“Es posible que la población china no tenga ánimo de sacrificio después de la covid”, dijo Torigian. “A la economía le ha costado recuperarse. Dudo mucho que Xi Jinping esté ciego ante ese problema”.

“Aunque creas que dispones de una gran capacidad represiva para dañar a los escépticos y una historia patriotera para unir a los partidarios, las dislocaciones económicas aún son peligrosas porque nunca sabes lo mal que se pondrán y si se convertirán en algo peor”, dijo Torigian.

Esa realidad económica sugiere que Xi probablemente aceptará una salida del enfrentamiento arancelario si Trump se la ofrece, dijeron los analistas. China ha dicho que no quiere una guerra comercial, pero sus funcionarios han insistido en que cualquier acuerdo dependerá de que Estados Unidos trate a China como a un igual.

El jueves, Trump adoptó un tono más suave respecto a China, diciendo que Xi “ha sido amigo mío durante un largo periodo de tiempo”.

“Veremos qué ocurre con China”, dijo Trump. “Nos encantaría poder llegar a un acuerdo”.

Berry Wang colaboró con reportería desde Hong Kong.

David Pierson cubre la política exterior china y la interacción económica y cultural de China con el mundo. Es periodista desde hace más de dos décadas. c. 2025 The New York Times Company.

