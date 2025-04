¿Narcocorridos en riesgo de extinción?; desastre en concierto de Luis R. Conriquez

Con la información recaudada por el Universal, se informó que el autor buscó prevenir respuestas negativas por parte de su audiencia.

RESPUESTA DE LUIS R. CONRIQUEZ

Previo al caos que se vivió en el Palenque de Texcoco por el enojo del público porque el cantante Luis R. Conriquez se negó a cantar corridos apegándose a la nueva normatividad de no cantar narcocorridos, el intérprete, nacido en Caborca, Sonora advirtió en un video la medida y pidió comprensión del público.

Ya en sus redes sociales había lanzado la advertencia a sus fans, y aunque reconoció que se siente feo no poder cantar lo que la gente quiere escuchar, se dijo de acuerdo con sumarse a la causa de no más corridos en los conciertos.

‘Esta es una nueva etapa mi gente sin corridos y todo eso, se siente feo no poder contar lo que la gente quiere escuchar, pero nos sumamos a la causa de cero corridos y para adelante’, se lee.

En un mensaje compartido en su canal de difusión en WhatsApp, Luis R. Conriquez volvió a informar lo que la gente escucharía en su show de ahora en adelante, y dijo que quien verdaderamente lo apoya lo seguirá haciendo, aunque ya no interprete corridos.

‘Hay mucha gente que no entiende, piensan que uno viene a poner las reglas, pero la verdad es esa, que no va a haber corridos en los eventos de aquí para adelante en cualquier artista plebes, ánimo los quiero mucho, la gente que nos quiere y nos ve bien hasta con bachata nos va a seguir’, escribió en su canal de difusión en WhatsApp.

En un En Vivo que realizó horas antes de su presentación en la Feria del Caballo en Texcoco, Luis R. Conriquez dijo que ahora las autoridades les hacen firmar un contrato en el que se compromete a no cantar corridos y no hacer apología del delito.

‘Los corridos los corrieron, hasta que corrieron los corridos hijos, ni modo, hay que ver qué hacemos; todo normal, pero sin apologías, sin decir nada de drogas. No fuera Julión, no fuera Alfredito, ¿no?, ellos pueden cantar hasta dormidos, pero uno sí tuvo que.... fíjense, estamos aquí frente a ustedes, y somos quienes somos, la neta gracias a los corridos de superación personal, esos corridos no están haciendo nada malo, esos sí se pueden cantar, no hacen apología de nada’.