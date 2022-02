Joe Burrow, asegura que no quería ser quarterback

“No elegí ser quarterback”, dijo Burrow. “Fui a mi primera práctica infantil, y el entrenador en aquel momento, Sam Smathers, a quien todavía veo cuando voy a casa, me preguntó básicamente si quería ser quarterback, y yo le respondí: ‘No realmente’. Pero entonces me dijo: ‘Bueno, de todos modos vas a ser el quarterback, ¡qué mal!’”, añadió.

Smathers no recuerda haber obligado a Burrow a jugar como quarterback, pero sí reconoce que es posible. La decisión era obvia, sobre todo tras enterare que Joey era hijo de Jimmy Burrow, quien era el coordinador defensivo bajo las órdenes de Frank Solich en la Universidad de Ohio.

