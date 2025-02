Myles Garrett pide salir de los Browns para ser campeón del Super Bowl

Myles Garrett, actual Jugador Defensivo del Año de la NFL, ha solicitado un canje para salir de los Browns de Cleveland. A través de un comunicado emitido el lunes, el ala defensiva expresó su deseo de competir en un escenario más grande y luchar por un Super Bowl.

“Aunque me ha encantado llamar a esta ciudad mi hogar, mi deseo de ganar y competir en los escenarios más grandes no me permitirá ser complaciente. El objetivo nunca fue ir de Cleveland a Canton, siempre ha sido competir y ganar un Super Bowl”, declaró Garrett.

Las especulaciones sobre su futuro con los Browns de Cleveland venían creciendo en los últimos meses, especialmente luego de que el defensivo pidiera claridad sobre los planes del equipo tras una desastrosa temporada de 3-14.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Oficial! Santiago Giménez es nuevo jugador del AC Milan de la Serie A

Garrett, de 29 años, aún tiene dos temporadas restantes en su contrato de cinco años y 125 millones de dólares, firmado en 2020. Sin embargo, el acuerdo ya no cuenta con salario garantizado.

El descontento de Garrett se hizo más evidente a finales de diciembre, cuando mencionó que no quería ser parte de otra reconstrucción en Cleveland.