¿Puede Will Levis Redimirse?: Análisis del incierto Monday Night Football

Justo en la semana que decidí no pensar en Will Levis para evitar desarrollar un trastorno obsesivo compulsivo, me topo con que juegan en “Monday Night Football” y me toca realizar este análisis.

Ni modo, a coger el toro por los cuernos. Levis realmente me ha decepcionado en estas primeras 3 semanas. Los Titanes es un equipo que siento puede superar las expectativas que se tenían de ellos a inicio de temporada, pero eso no va a pasar si Levis no mejora.

El QB de los de Tennessee está en la cuerda floja, y si no mejora su rendimiento pronto, puede ser que termine en la banca. Y es que es 30 de 32 en EPA/jugada y liderea la liga en entregas de balón con 8, 5 intercepciones y 3 balones sueltos. Además, lo han capturado 15 veces. Dificil ser competitivo cuando regalas tantas posesiones y yardas, aún y cuando tu defensiva ha hecho todo lo posible por mantenelos en los juegos, al ser la 11 en EPA/jugada y la 3ra en yardas por pase permitadas por partido. Pero ojo, 2 de los 3 QBs que han enfrentado son Caleb Williams y Malik Willis.

Los buenos números de la defensiva aérea de Titans puede tener otra buena semana ya que los de Miami saldrán con quien será su 3er mariscal de campo titular utilizado esta temporada. Tua Tagovaiola está en protocolo de conmoción y Skyler Thompson fue banqueado tras su primer salida.

Tim Boyle sonaba a inicio de semana como el QB titular, pero Tyler “Snoop” Huntley se ganó la titularidad para el día viernes, solo 10 días después haber sido firmado por los Delfines. Huntley es un QB que en 9 partidos como titular en su carrera, solo ha pasado la marca de 200 yardas por aire 2 veces. Ahora bien, nunca en su carrera ha tenido la calidad que tiene en sus dos principales receptores en Miami, Hill y Waddle. La buena noticia para los Delfines es que su corredor Raheem Monstert ya entrenó y con el día extra de descanso podría jugar y hacer mancuerna con De´von Achane, dándoles versatilidad en el ataque terrestre, donde Titanes permite 125 yardas por partido. La mala, el tacle ofensivo izquierdo Terron “Cito de Azúcar” Armstead se perderá el partido.

El domingo pasado, esta línea abrió Titanes -1.5. Así es, Will Levis de visita como favorito, por más increíble que eso suene. El mercado estuvo un poco incierto al principio.

¿Quién quisiera apostar su dinero a Tim Boyle? ¿Quién quisiera apostar su dinero a Will Levis como favorito de visita? Pero la noticia de que sería Huntley el titular hizo que entrara dinero con Miami, moviendo esta línea y dejándolos como favoritos por un punto y medio. El total de puntos abrió en 37.5 y ha bajado a 37. Bajas de 37 no suena tan mal, ya que considero ambos coaches serán muy conservadores por la situaciones de sus mariscales de campo.

Pero soy terco en mi postura que Titanes no es tan mal equipo como su récord indica y lo volveré a hacer: Titanes +1.5

Titans @ Dolphins -1.5 o/u 37

Récord de esta columna: 18-10