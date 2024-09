El equipo de Seattle sigue sin conocer la derrota a pesar de no contar con su corredor titular Kenneth Walker III. Enfrentaron a un equipo de Miami que no cuenta con su QB titular pero los Seahawks mostraron un dominio contundente en el lado defensivo, mientras que en el ofensivo dominaron igual por aire y por tierra. Sin duda un equipo a observar en las próximas semanas.

Ha sido el peor inicio en la carrera de Trevor Lawrence con una marca de 0 victorias y 3 derrotas. Tuvo una intercepción desastrosa y la ofensiva no tiene ni pies ni cabeza. Si no le dan la vuelta a esta situación en los próximos partidos, es probable que podamos ver el despido del entrenador en jefe Doug Pederson.

La defensiva de Cleveland ha sido su fuerte en las últimas temporadas, pero este año no ha sido el caso. Han tenido dificultades para efectuar coberturas hombre a hombre y para presionar al QB. La ofensiva ha ido evolucionando a un mejor funcionamiento, pero no les fue suficiente para vencer a los Gigantes. A esta ofensiva le hace falta el regreso de Nick Chubb que estará disponible a partir de la semana 6-8 debido a la lesión que sufrió la temporada pasada en contra de los Steelers de Pittsburgh.

32.- Tennessee Titans (0-3)

Con nuevo entrenador en jefe y un QB que lucía prometedor, los Titans han empezado la temporada con el pie izquierdo. Will Levis no ha tenido buenos partidos por sus entregas de balón y esto se ha visto reflejado también en el descontento del entrenador en jefe Callahan. No sabemos qué tanta tolerancia le tendrá Callahan a Levis y es posible que podamos ver un cambio de QB si no se da la vuelta a la situación.