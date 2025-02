Travis Kelce confirma que jugará la Temporada 2025 con los Chiefs

El ala cerrada de los Chiefs de Kansas City, Travis Kelce, tiene claro su futuro en la NFL. Este jueves, a través de un mensaje compartido por Pat McAfee en su programa “The Pat McAfee Show”, Kelce confirmó su intención de regresar para la Temporada 2025.

“Voy a regresar, seguro. Voy a tratar de ponerme en la mejor forma que he estado durante este receso de temporada, y regresaré a la cima de la montaña”, escribió Kelce en su mensaje. “Tengo un muy mal sabor de boca con el modo en que jugué ese último partido, y cómo preparé a los chicos para la batalla. No me puedo ir así”.

Kelce tuvo una actuación discreta en la derrota de los Chiefs por 40-22 ante los Eagles de Philadelphia en el Super Bowl LIX, registrando cuatro recepciones para 39 yardas. La derrota impidió a Kansas City lograr un inédito tercer campeonato consecutivo. Además, Kelce terminó la temporada con los números más bajos de su carrera desde su año de novato, con 823 yardas y tres anotaciones, apesar de ello, lideró al equipo en recepciones con 97.

TE PUEDE INTERESAR: Chicharito anota, pero su festejo causa polémica en derrota de Chivas ante San Luis

El gerente general de los Chiefs, Brett Veach, había adelantado a inicios de la semana, durante el Combinado de Talento en Indianápolis, que confiaba en que Kelce continuaría con el equipo en 2025, basado en conversaciones recientes con el jugador.

Durante la semana previa al Super Bowl LIX, Kelce mencionó en varias entrevistas que su intención era seguir jugando. Sin embargo, tras la derrota, en su podcast “New Heights”, sus declaraciones fueron menos contundentes sobre su futuro.